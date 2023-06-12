Gece saatlerinde 23,75 seviyelerini aşan dolar, yeni haftaya da rekorla başladı
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Seçim sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, gece saatlerinde 23,75 seviyelerini aşarak yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar, saat 08.45 itibarıyla 23,50 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ise aynı dakikalarda 25,36 TL sınırında seyrediyor. Gram altın da gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeledi.
28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, bugün de yukarı yönlü hareketini değiştirmedi.
DOLAR REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
Gece saatlerinde 23,75 TL seviyelerini aşan dolar yeni haftaya da rekorla başlarken, saat 08.45 itibarıyla 23,50 TL sınırında seyrediyor.
GRAM ALTIN GECE SAATLERİNDE REKOR TAZELEDİ
Yükselişini sürdüren euro aynı dakikalarda 25,36 TL'den, gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeleyen gram altın ise 1484,28 seviyelerinden işlem görüyor.