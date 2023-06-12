Gece saatlerinde 23,75 seviyelerini aşan dolar, yeni haftaya da rekorla başladı

Seçim sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, gece saatlerinde 23,75 seviyelerini aşarak yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar, saat 08.45 itibarıyla 23,50 TL seviyelerinden işlem görürken, euro ise aynı dakikalarda 25,36 TL sınırında seyrediyor. Gram altın da gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeledi.