Haberler

GCM Yatırım'dan Denizli'de Finansal Eğitim Semineri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GCM Yatırım, finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla 22 Kasım'da Denizli'de 'Yatırımcı Buluşması-Borsa & VİOP Eğitim Semineri' düzenleyecek. Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan'ın sunumuyla gerçekleştirilecek seminerde, borsa ve VİOP hakkında temel bilgiler verilecek.

GCM Yatırım, finansal okuryazarlığı artırmak ve piyasaların doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla Denizli'de 22 Kasım'da seminer düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GCM Yatırım, finansal bilinci artırma misyonuyla Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine bir yenisini ekleyecek.

Denizli'de 22 Kasım'da düzenlenecek "Yatırımcı Buluşması- Borsa & VİOP Eğitim Semineri", Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan'ın sunumuyla gerçekleşecek.

Seminerde, finansal piyasalarda yatırımcılara yol gösterecek temel kavramlardan, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) riskten korunma ve fırsat stratejilerine kadar pek çok konu ele alınacak.

Etkinlik boyunca katılımcılar, sermaye piyasalarının güncel dinamikleri, borsa ve VİOP'un işleyişi, yatırım stratejilerinin oluşturulması ve piyasalardaki fırsatların değerlendirilmesi konularında kapsamlı bilgiler edinecek. Etkinlik sonundaki "soru-cevap" bölümünde ise merak edilen konular, doğrudan Küçükkaplan'a yöneltilebilecek.

GCM Yatırım, yatırımcılarla birebir iletişim kurarak finansal bilincin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar 25'ten fazla kentte seminer gerçekleştirdi.

Anadolu'da yoğun ilgi gören etkinlikler, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli yatırımcılara piyasaları daha doğru analiz etme ve stratejik karar alma becerilerini kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.