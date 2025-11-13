GCM Yatırım'dan Denizli'de Finansal Eğitim Semineri

GCM Yatırım, finansal okuryazarlığı artırmak ve piyasaların doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla Denizli'de 22 Kasım'da seminer düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GCM Yatırım, finansal bilinci artırma misyonuyla Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine bir yenisini ekleyecek.

Denizli'de 22 Kasım'da düzenlenecek "Yatırımcı Buluşması- Borsa & VİOP Eğitim Semineri", Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan'ın sunumuyla gerçekleşecek.

Seminerde, finansal piyasalarda yatırımcılara yol gösterecek temel kavramlardan, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) riskten korunma ve fırsat stratejilerine kadar pek çok konu ele alınacak.

Etkinlik boyunca katılımcılar, sermaye piyasalarının güncel dinamikleri, borsa ve VİOP'un işleyişi, yatırım stratejilerinin oluşturulması ve piyasalardaki fırsatların değerlendirilmesi konularında kapsamlı bilgiler edinecek. Etkinlik sonundaki "soru-cevap" bölümünde ise merak edilen konular, doğrudan Küçükkaplan'a yöneltilebilecek.

GCM Yatırım, yatırımcılarla birebir iletişim kurarak finansal bilincin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar 25'ten fazla kentte seminer gerçekleştirdi.

Anadolu'da yoğun ilgi gören etkinlikler, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli yatırımcılara piyasaları daha doğru analiz etme ve stratejik karar alma becerilerini kazandırmayı hedefliyor.