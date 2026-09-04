Haberler

Oğuzeli'nde Dolmalık Patlıcan Hasadı Başladı

Oğuzeli'nde Dolmalık Patlıcan Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde dolmalık patlıcan hasadı başladı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dolmalık patlıcan hasadı başladı. İlçe kırsalındaki tarlalardan hasat edilen taze patlıcanlar, evlerde içleri oyulduktan sonra ipe geçirilip güneşte kurutularak dolmalık patlıcan halini alıyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kış aylarına hazırlık çerçevesinde dolmalık patlıcan hasadı başladı. Oğuzeli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı güzergahındaki tarlalarda başlayan hasat ile günlük yevmiyesi bin 300 TL olan işçiler tarafından toplanan taze patlıcanlar, evlerde kadınlar tarafından tek tek içleri oyularak boşaltıldıktan sonra ipe geçirilip güneşte kurutularak dolmalık patlıcan halini alıyor. Hasat edilen patlıcanların kilosunun taze olarak 18 TL'ye, içleri oyulup güneşe bırakılarak kurutulduktan sonra ise bin adedinin 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında satıldığı öğrenildi.

"2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı"

Hasat ile ilgili bilgi veren çiftçi Mehmet Murat, "2026 yılı patlıcan hasadı sezonumuz başladı. Dolmalık patlıcanları tarlalarda yetiştiriyoruz. Sonrasında evlerde patlıcanların içi oyulur ve ardından da iplere geçirilerek dolma çatılarına serilir. Serilen dolmalık patlıcanlar güneşte kurumaya bırakılır. Dönüm olarak ortalama 400-500 kilo civarında ürün alıyoruz. Ürünlerimiz kurutmalık olduktan sonra Türkiye her yeri ile dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor. Bu sene şuana kadar memnunuz. İşçiliği yoğun olan bir ürün. Toplaması ve oyması oldukça zor" dedi.

"Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz"

İşçilerden Seher Hatip ise "Sabah 6 gibi hasada başlıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için de öğle saatlerinde 12.00 gibi işimizi bitiriyoruz. Hasat biraz zor ama ekmek paramız için mecbur çalışıyoruz. Allah herkese bol kazanç versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı

Kimsenin ayrıcalığı yok! Son operasyondaki isim dikkat çekti

Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı

Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

Okul saldırısı davası başladı! Babadan mahkemede olay savunma
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
MEB’den 81 ile öğretmen önlüğü talimatı! Kriterler belli oldu

MEB’den 81 ile genelge! Öğretmenler için kriterler belli oldu
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

Deniz Göktaş iddianamesi tamamlandı! İşte istenen ceza
PAZAR GÜNÜ OVP AÇIKLANIYOR: RAKAMLAR DEĞİL, GÜVEN SINANACAK

PAZAR GÜNÜ OVP AÇIKLANIYOR: RAKAMLAR DEĞİL, GÜVEN SINANACAK
Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti

Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Boşanma davalarında yeni emsal karar! Eşine bunu yapan tam kusurlu

Eşine bunu yapan şimdi yandı