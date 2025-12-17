Haberler

Gaziantep'te 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, katılımcılara umut aşılayan bir açılışla başladı. Vali Yardımcısı ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı, sektördeki zorluklara rağmen olumlu bir gelecek öngördü.

Gaziantep'te düzenlenen 12. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) işbirliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) destekleriyle Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sektördeki zorluklara karşı umutlu olunması gerektiğini belirtti.

Kaptan, "Umarım birçok sektörde olduğu gibi bu sektörde de işler daha iyiye doğru gider. Sektörün eski güzel günlerine kavuşarak ihracat rakamlarındaki yerini daha da ilerletmesini umuyorum. Her şeye rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya devam eden tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep'in üreten ve sektörel çeşitliliği olan bir şehir olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlaması beklenen fuar, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı

3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı: Sinir uçlarımızla oynuyorlar
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
title