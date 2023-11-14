Gaziantep Sanayi Odası, İşletmelere Karbon Ayak İzi Hesaplama Hizmeti Sunuyor

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM), işletmelere uluslararası standartlarda en doğru şekilde karbon ayak izini hesaplama hizmeti sunuyor. Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde, uluslararası ticarette karbon ayak izi belirleyici unsur olacak ve hazır olmayan ülkeler sınırda karbon vergisi ödemek zorunda kalacak.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) işletmelere uluslararası standartlarda en doğru şekilde karbon ayak izini hesaplama hizmeti sunuyor.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı uygulama takvimi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 itibarıyla AB ve ABD gibi ülkelerde sınırda karbon vergisi uygulamasına geçilmesi ile birlikte uluslararası ticarette karbon ayak izi belirleyici unsur olacak. Yükümlülüklerini yerine getiren ülke firmaları rakiplerinin önüne geçerken, hazır olmayan ülkeler sınırda karbon vergisi ödemek zorunda kalarak rekabet edemez hale gelecek.

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, Gaziantepli firmalar olarak karbon ayak izi başta olmak üzere, dönüşüm hazırlıklarına büyük önem verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Avrupa Birliği, 2026 yılından itibaren Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (CBAM) kapsamında AB'ye ithal edilen ürünlerin karbon ayak izlerine ek bir vergi uygulamaya başlayacak. Bu noktada karbon ayak izi baz alınacağından işletmelerin bunu hayata geçirmiş olması son derece önemli olacak" dedi.

AB Yeşil Mutabakatı ile sanayide rekabetin boyutlarının kökten değişeceğinin altını çizen Koçak, "Firmalarımız ve işletmelerimiz Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'mize gelerek karbon ayak izini uluslararası standartlarda en doğru şekilde hesaplatabilir, raporlayabilir, doğrulatabilir ve ihracatta rakiplerinin önüne geçebilirler. GSO olarak Yeşil Mutabakat konusunda ilk harekete geçen kurumların başında yer alıyoruz. Bu noktada yaptığımız her çalışmada ve her projemizde tüm firmalarımızın sınırda karbon düzenlemesi başlamadan bu kriterlere uygun üretim yapar hale gelmeleri noktasında bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Bu değişime hazır olmaları için firmaları harekete geçmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP