Üye Girişi
Haberler

Gaziantep İhracatı Eylülde Yüzde 3,9 Düşüş Gösterdi

Gaziantep İhracatı Eylülde Yüzde 3,9 Düşüş Gösterdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in eylül ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 gerileyerek 841 milyon 941 bin dolar oldu. Ocak-Eylül döneminde ise toplam ihracat 7,3 milyar dolara ulaştı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatçıların rekabet gücünün azaldığını belirtti.

Son aylarda düşüş eğilimi gösteren Gaziantep ihracatı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşerek 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. İli Gaziantep, Ocak- Eylül döneminde ise 7,3 milyar Dolar'a ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "Açıklanan verilere göre Gaziantep'imizin eylül ayı ihracatı 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti. Maalesef ihracattaki düşüşümüz devam ediyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşen ihracatımız Ocak-Eylül döneminde ise 7,3 milyar dolar oldu. Binbir zahmet ve emekle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Rekabet gücümüz giderek azalıyor"

GTO üyelerinin sorunlarını hazırladıkları kapsamlı raporlarla ele aldıklarını söyleyen ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonun, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların dış talebi daha da azaltabileceğine değinen Başkan Yıldırım, "Hazırladığımız tüm raporlarda, bulunduğumuz tüm platformlarda dile getirdiğimiz gibi ihracatçı üyelerimizin artan maliyetleri, finansmana erişim sorunları, yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücü giderek azalıyor. Bunun yanı sıra Orta Doğu'da tansiyonun bir hayli yüksek olduğu bu dönemde, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar dış talebi daha da azaltabilir. Dolayısıyla ihracatçılarımızın, iş insanlarımızın elini güçlendirebilmek için atılması gereken adımlar belli. GTO olarak tüm çözüm önerilerimizi çalmadık kapı bırakmayarak karar vericilerimize aktardık. Gerekli önlemlerin en hızlı şekilde alınacağını umut ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası Yerel Haberler gaziantep İhracat Ekonomi Finans Eylül

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler? Saniye Ateş'e kim saldırdı VİDEO yayınlandı mı? Sinan Ateş'in annesine kim yumruk attı? SON DAKİKA: Sinan Ateş'in ailesine saldırı! Sinan Ateş'in ailesine neden saldırıldı? Benfica- Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Benfica- Atletico Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica- Atletico Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? Akşemsettin kimdir, nerede doğdu, nerede öldü? Akşemseddin'in hayatı! Liverpool- Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool- Bologna maçı saat kaçta, şifresiz mi? Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });