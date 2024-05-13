Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü Konserle Kutladı

Türkiye'nin ilk AB Bilgi Merkezi olarak 1996 yılında Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) kurulan ve kurulduğu günden bu yana Gaziantep'in sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek etkinliklere imza atan Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü de eğlence ve sanat dolu bir konserle kutladı.

Bu yıl "Ortak Değerlerimiz, Ortak Geçmişimiz" ve "Birlikte İnşa Ettiğimiz Barış ve Refah" sloganıyla kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında Fransa, Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Sırbistan gibi farklı ülkelerden müzisyenlerin oluşturduğu Haidouti Orkestrası, Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu ezgilerini içeren çok kültürlü repertuarıyla izleyicilerle buluşarak birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Salonu hınca hınç dolduran izleyicilerin yoğun ilgisine sahne olan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Avrupa Günü hakkında bilgi vererek, "Bu akşam bir araya gelmemize vesile olan 'Avrupa Günü' nedir kısaca bahsetmek isterim. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 9 Mayıs 1950 tarihinde Avrupa'da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğini belirterek bir kanun teklifi açıklamıştır. 'Schuman Bildirisi' olarak da bilinen bu teklif aslında Avrupa Birliği'nin yapı taşını oluşturmaktadır. O nedenle 9 Mayıs tarihi 1985 yılından bu yana da AB üyesi ülkelerde, bizim gibi aday ülkelerde ve potansiyel aday ülkelerde 'Avrupa Günü' olarak kutlanmaktadır" dedi.

Konuşmasının devamında toplumların ortak değerini, ortak geçmişini en güzel ifade eden şeyin şüphesiz sanat olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnanıyorum ki sanatın birleştirici, iyileştirici ve geliştirici gücü hiçbir şeyde yok O nedenle Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği Bilgi Merkezi olan ve 28 yıldır Odamız bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep AB Bilgi Merkezi olarak Avrupa Gününü bu güzel sanatsal etkinlikle kutlamak istedik" ifadelerine yer verdi.

"Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır"

Konuşmasında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatan Başkan Yıldırım, "Atamız 'Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır' diyerek medeniyet yolunda sanatın ne derece önemli olduğunu vurgulamıştır. GTO olarak biz de sanat merdiveninden çıkmayı, çıkanlara destek olmayı kurumsal kültürümüzün en önemli parçalarından biri sayıyoruz. 2005 yılında kurduğumuz bölgenin ilk Güzel Sanatlar Lisesi ile de sanat tutkunu gençler yetiştirilmesinde imzamız olmasının gururunu yaşarken, düzenlediğimiz etkinliklerle de Gazianteplileri sıklıkla sanat ile buluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP