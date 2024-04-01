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Gayrimenkul sektörü temsilcileri seçim sonuçlarını değerlendirdi

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Gayrimenkul sektörü temsilcileri 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu.

Her seçim öncesinde olduğu gibi bu sefer de toplumun tüm kesimlerinin seçim tarihine odaklandığını kaydeden Özyurt, iş dünyasının da yatırımlarını beklemeye aldığını anlattı.

Özyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt ve çevresine odaklanan bir şirket olduklarını belirterek, "Gelişime yönelik tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu güzel şehir için çalışmak, taşın altına elimizi koymak, katkı sunmak partiler üstü bir konu olarak hepimizin görevi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Yeni yatırımların ve kentsel dönüşümün ivmelenerek devam etmesini bekliyorum"

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da sektör için yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu bildirdi.

Toplumun tüm kesimlerinin gözünün ve kulağının çevrildiği 31 Mart yerel seçimlerinin nihayet geride bırakıldığını belirten Bahadır, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülke nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan İstanbul'un genel yönetime olan etkisini düşündüğümüzde yerel seçimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu bilinçten hareketle, sonuçların ülkemiz ve güzel şehrimiz için hayırlı olmasını dilerim. Bundan böyle İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve özellikle kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini hem ülkemiz hem de sektörümüz açısından verimli olmasını diliyor ve bekliyorum."

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Kaynak: AA / Ekonomi

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