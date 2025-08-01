Gayrimenkul Daha Fazla Kazandırır

Gayrimenkul Daha Fazla Kazandırır
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, vatandaşların gayrimenkul yatırımları yerine banka mevduatlarına yöneldiğini belirterek, uzun vadede gayrimenkul yatırımlarının daha kazançlı olduğunu vurguladı.

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, son zamanlarda vatandaşların ellerindeki parayı gayrimenkul almak yerine bankada değerlendirdiğini ifade ederek, "Kar ediyor gibi gözükürler ama uzun vadeli hesap yaptıkları zaman gayrimenkul her zaman için daha fazla kazandırır" dedi.

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, vatandaşların son dönemde ellerindeki nakdi gayrimenkulde değil de bankada değerlendirdiklerini söyledi. Atasoy, "2025 yılı ikinci 6 ayın içerisinde umduğumuzu bulamadık. Yine de umutluyuz, bekliyoruz. Tabiu bunun en büyük sebeplerinden birisi de banka kredi oranlarının yüksek olması. Vatandaş da bir beklenti içerisinde, biz de bir beklenti içerisindeyiz. Bunun en önemli nedenlerinden birisi banka mevduat oranlarının yüksek olması hasebiyle vatandaş elindeki nakdi bankada değerlendirmeye çalışıyor. Banka mevduatlarına koyuyorlar ve kısa sürede elde ettikleri karla da vatandaş para kazandık sanıyor. Aslında gayrimenkulle ilgili değerlendirme yaptığımız zaman gayrimenkul her zaman için banka mevduatına ve diğer yatırımlara istinaden iyi bir yatırım aracı. Gayrimenkul her zaman için banka mevduatından daha fazla getirisi olan bir yatırım aracıdır. Onun için vatandaşlarımızın bankadaki hesaplarını gayrimenkulle değerlendirmesi kendileri için mantıklı olur diye düşünüyoruz" dedi.

"Gayrimenkul daha fazla kazandırır"

Uzun vadede gayrimenkulün daha fazla kazandırdığını söyleyen Atasoy, vatandaşlara bankadaki hesaplarını gayrimenkulde değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Atasoy, "Bankadaki mevduat oranlarının yüksek olması vatandaşa cazip geliyor. Bir ikincisi kiraya verdikleri zaman kirayla ilgili her ay sıkıntıya kaldıklarını ifade ediyorlar. Bundan dolayı da 'Parayı bankaya yatırıyoruz, karımızı alıyoruz' diyorlar. Bu da ister istemez hem gayrimenkul sektörünü hem de iç piyasayı rahatsız ediyor. Vatandaşlarımız bunu dikkate almasın, kar ediyor gibi gözükürler ama uzun vadeli hesap yaptıkları zaman gayrimenkul her zaman için daha fazla kazandırır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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