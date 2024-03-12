Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğüne Hülya Türkmen Keçecioğlu atandı
Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy'de üst düzey atama gerçekleşti. Hülya Türkmen Keçecioğlu, yeni genel müdür olarak göreve başladı.
Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğüne Hülya Türkmen Keçecioğlu atandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy'de üst düzey atama gerçekleşti.
Garanti BBVA bünyesinde 24 yıldır farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu, yeni genel müdür oldu.
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra 2000 yılında Garanti BBVA'da kariyerine başlayan Keçecioğlu, banka bünyesinde satış, pazarlama, bilgi teknolojisi (IT), müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlendi.
Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Keçecioğlu, çalışmalarını Garanti BBVA Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak sürdürecek.