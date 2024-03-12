Üye Girişi
Haberler

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğüne Hülya Türkmen Keçecioğlu atandı

Güncelleme:

Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy'de üst düzey atama gerçekleşti. Hülya Türkmen Keçecioğlu, yeni genel müdür olarak göreve başladı.

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürlüğüne Hülya Türkmen Keçecioğlu atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy'de üst düzey atama gerçekleşti.

Garanti BBVA bünyesinde 24 yıldır farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu, yeni genel müdür oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra 2000 yılında Garanti BBVA'da kariyerine başlayan Keçecioğlu, banka bünyesinde satış, pazarlama, bilgi teknolojisi (IT), müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Keçecioğlu, çalışmalarını Garanti BBVA Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak sürdürecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title