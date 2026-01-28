Haberler

Garanti BBVA Emeklilik, Otomatik Fon Koçu'nu Garanti BBVA Mobil'den sunmaya başladı

Garanti BBVA Emeklilik, Otomatik Fon Koçu hizmetini Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden sunmaya başladı. Bu hizmet ile BES katılımcıları, birikimlerini piyasa koşullarına uygun bir şekilde yönetebiliyor.

Garanti BBVA Emeklilik, Otomatik Fon Koçu'nu Garanti BBVA Mobil üzerinden sunmaya başladığını duyurdu.

Garanti BBVA Emeklilik, Otomatik Fon Koçu hizmetini Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterilerinin kullanımına sundu. Hizmet sayesinde BES katılımcıları, birikimlerini değişen piyasa koşullarına uygun şekilde aktif ve profesyonel bir yaklaşımla yönetebiliyor. 100 binden fazla müşterinin toplam 22,2 milyar TL'yi aşan fon büyüklüğünün Otomatik Fon Koçu tarafından yönetildiği belirtildi. - İSTANBUL

