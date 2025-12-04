Garanti BBVA, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı

Garanti BBVA, uluslararası piyasalardan farklı vadelerde sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi sağladı.

Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı kapsamında toplam 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Yoğun uluslararası talep gören işlemde üç yıllık yeni dilim de yer aldı.

Toplam büyüklük, 367 gün vadeli dilimler için 97 milyon 750 bin dolar ve 61 milyon euro, 736 gün vadeli dilimler için 157 milyon dolar ve 28 milyon euro, bin 103 gün vadeli dilim için ise 75 milyon dolar olarak duyuruldu.

Bankanın 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD doları için SOFR + yüzde 1,50, euro için Euribor + yüzde 1,25 seviyesinde gerçekleşti. 736 gün vadeli dilimde toplam maliyet ABD doları için SOFR + yüzde 1,90, euro için Euribor + yüzde 1,65 oldu. 1.103 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ise ABD doları için SOFR + yüzde 2,15 oldu. İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurum katılım sağladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, şunları söyledi: "Aralık döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA'ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Sektörde bu yıl pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin de açılması ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarlar, bu güvenin en somut göstergelerinden biri oldu. Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki oluşturan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz. Garanti BBVA'nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz."

Kredi, Haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi bankanın sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacak. Banka, bu yapı sayesinde çevresel ve sosyal alanlarda olumlu etki oluşturan projelerin finansmanına katkı sağlamayı sürdüreceğini duyurdu. - İSTANBUL