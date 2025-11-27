GAPSHOES Fuarı 2 Aralık'ta Başlıyor

Gaziantep'te bu yıl 37'ncisi düzenlenecek "GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı", 2 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilere açacak.

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 2-5 Aralık'ta düzenlenecek fuara Suriye, Irak, İran, Rusya, Özbekistan, Cezayir, Hindistan, Dubai ve Çin'den de firmalar katılacak.

Fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş, emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri ve toptancıların ürünleri sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GAPSHOES Fuarı'nın kent ekonomisi için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Gaziantep'in güçlü üretim ve ihracat kapasitesiyle ayakkabı sektöründe Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Ünverdi, şunları kaydetti:

"GAPSHOES Fuarı, üreticilerimizin dünya pazarlarına erişimi açısından büyük bir fırsat sunuyor. 37'nci kez düzenlenen bu önemli organizasyon, sektörümüzün gelişimini, markalaşmasını ve ihracat potansiyelini daha da ileri taşıyacaktır. Tüm sektör temsilcilerimizi fuarımıza davet ediyor, verimli işbirliklerine vesile olmasını diliyorum."