Gana, lityum projesini onaylayarak küresel pazara girdi

Batı Afrika ülkelerinden Gana, ülkedeki lityum projesini onaylayarak küresel lityum pazarına giriş yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre hükümet, Ewoyaa Lityum Projesi'ni resmen onaylayarak uzun süredir devam eden düzenleyici belirsizliklerini sona erdirdi.

Projeyi yürüten bir lityum şirketine, ülkede 15 yıl süreyle lityum madenciliği yapma konusunda münhasır hak tanındı.

Anlaşma kapsamında Gana hükümeti projede yüzde 13 bedelsiz pay sahibi olacak.

Projeye ilişkin belirlenen mali çerçevede, küresel lityum fiyatlarındaki değişime bağlı olarak yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değişen kademeli telif oranları uygulanacak.

Söz konusu modelin, devlet gelirlerini artırırken yatırımcılar açısından da dengeleyici bir yapı sunması hedefleniyor.

Ewoyaa Lityum Projesi'ne hem yerel hem de uluslararası yatırımcıların ilgi gösterdiği, özellikle Avustralya merkezli büyük yatırım gruplarının projeye destek verdiği ifade ediliyor.

Bu kapsamda, Gana içinden şimdiye kadar 16,4 milyon dolarlık finansman sağlandığı bildirildi.

Projenin hayata geçirilmesiyle Gana'nın, elektrikli araç bataryaları için kritik öneme sahip lityum üretiminde önemli bir aktör haline gelmesi bekleniyor.