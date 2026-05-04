GameStop'tan eBay'e yaklaşık 55,5 milyar dolarlık satın alma teklifi

ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop, e-ticaret şirketi eBay'i satın almak için 55,5 milyar dolarlık teklif sundu.

GameStop'tan yapılan açıklamaya göre, eBay hissedarlarına hisse başına 125 dolar nakit ve hisse senedi teklif edildi.

GameStop tarafından yapılan teklif, eBay'in cuma günkü borsa kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 20 daha yüksek bir fiyata tekabül ediyor.

Toplamda 55,5 milyar dolara ulaşan satın alma bedelinin, teklifin kabul edilmesi durumunda yarısının nakit, kalan yarısının ise GameStop hissesi olarak ödenmesi planlanıyor.

Mevcut piyasa verilerine göre eBay yaklaşık 46 milyar dolar, GameStop ise 12 milyar dolar değerinde bulunuyor.

Satın alma işleminin GameStop'ın mevcut nakit kaynakları ve yeni borçlanma araçlarıyla finanse edilmesi planlanıyor. ABD basınına göre, sürece bir Orta Doğu varlık fonunun da dahil edilmesi gündemde bulunuyor.

Amazon'a ciddi bir rakip olacak

Wall Street Journal'a (WSJ) mülakat veren GameStop Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Cohen, söz konusu satın almanın e-ticaret şirketi Amazon karşısında güçlü bir alternatif oluşturacağını vurguladı.

Satın almanın tamamlanmasını takip eden bir yıl içinde 2 milyar dolarlık tasarruf öngördüklerini belirten Cohen, "Hedefim, eBay'i yüz milyarlarca dolar değerinde bir şirkete dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

Küçük yatırımcıların simgesi

ABD borsalarında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki tarihi rekabet, 2021 yılında GameStop hisselerindeki işlemlerle küresel gündeme oturmuştu. O dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketin hisseleri, büyük yatırım fonları tarafından "açığa satış" yöntemiyle hedef alınmıştı.

Sosyal medya platformu Reddit'teki "WallStreetBets" forumunda örgütlenen amatör yatırımcılar, bu durumu fark ederek toplu alıma geçmişti. 18 dolar seviyelerinden 400 doların üzerine çıkarak bir ayda yaklaşık yüzde 1700 değer kazanan GameStop hisseleri, büyük yatırım şirketlerinin milyarlarca dolar zarar etmesine yol açmıştı. Bu olay, finans literatürüne bireysel yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisini gösteren en somut örneklerden biri olarak geçti.