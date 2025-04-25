Fuzul, 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' Ödülünü Aldı

Fuzul Türkiye'ye Great Place To Work Enstitüsü tarafından verilen "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" ödülü takdim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Great Place To Work, bu yıl Türkiye'de 600'den fazla şirketi analiz ederek çalışan sayısına göre altı kategoride "Yılın En İyi İşverenleri Listesi'ni açıkladı. Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer alan Fuzul'e ödülü İstanbul'da düzenlenen törende takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Fuzul Benim Yöneticisi Kübra Akbal Kuru, Fuzul'un çalışanlarına değer veren, onların gelişimini destekleyen, pozitif ve kapsayıcı bir iş yeri kültürüne sahip büyük bir aile olduğunu belirtti.

Kuru, Great Place To Work tarafından açıklanan Türkiye'nin En İyi İşverenleri Listesi'nde yer almalarını da bu vizyonlarının bir parçası olarak gördüklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızın refahını artırmak, onları bireysel ve profesyonel anlamda güçlendirmek ve birlikte ilham veren başarıları hayata geçirmek için attığımız adımların, alanında uzman ve uluslararası düzeyde saygın kuruluşlar tarafından takdir edilmesi bizler için büyük bir onur. Fuzul ailesi olarak bu ödülü bir sonuç değil, daha büyük hedeflere giden yolda bir motivasyon kaynağı olarak görüyoruz. Gelecekte, birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz."