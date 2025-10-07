Fuzul Holding'in fzlPLUS Şirketinde Üç Yeni Yönetici Atandı

Fuzul Holding'in grup şirketi fzlPLUS, müşteri deneyimi ve dijital hizmetler vizyonu doğrultusunda üst yönetim kadrosunda üç yeni atama gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Levent Burçin Sözütok Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Cumhur Er Kurumsal Performans Yönetimi Direktörü ve Deniz Çoban Operasyon ve Müşteri İlişkileri Direktörü olarak göreve başladı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, çağrı merkezi yönetimi ve girişimcilik alanlarında 27 yıllık deneyime sahip Sözütok, KoçSistem, Callus, Tempo ve Poda gibi şirketlerde üst düzey görevler üstlendi. İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sözütok, Koç Üniversitesi eMBA programıyla liderlik yetkinliklerini geliştirdi.

Müşteri hizmetleri ve deneyimi yönetimi alanlarında 20 yıllık tecrübeye sahip olan Cumhur Er, TEMPO BPO ve Vodafone'daki görevlerinde operasyonel verimlilik, kalite ve iç denetim süreçlerinde yapılar kurdu, kurumsal satış ve stratejik denetim alanlarında çalışmalarda bulundu. Anadolu Üniversitesi mezunu olan Er, profesyonel gelişimini çeşitli strateji ve yönetim eğitimleriyle destekledi.

Çağrı merkezi operasyonları, müşteri deneyimi ve stratejik planlama alanlarında 20 yıldan fazla deneyimiyle sahip Deniz Çoban da fzlPLUS'ta Operasyon ve Müşteri İlişkileri Direktörü olarak göreve başladı. Tempo BPO'da 38 kurumsal müşteri operasyonunu yöneten Çoban, daha önce CMC, Turkcell Global Bilgi, Koçbank ve Finansbank'ta liderlik pozisyonlarında görev aldı. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan Çoban, ekip yönetimi, dijital dönüşüm ve telesatış stratejilerinde uzmanlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen fzlPLUS Genel Müdürü Hüseyin Yerçok, Fuzul Holding'in müşteri deneyimi alanındaki stratejik yatırım alanı olan fzlPLUS'ın sektörde dönüşüm hedefiyle ilerlediğini belirtti.

Bu yolculukta, büyüme, performans yönetimi ve operasyonel mükemmeliyet alanlarında güçlü liderlik kadrolarıyla ilerlemekten büyük heyecan duyduklarını vurgulayan Yerçok, "Levent Burçin Sözütok, Cumhur Er ve Deniz Çoban'ın vizyoner katkılarıyla fzlPLUS'ı daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.