Fransa'daki protestoların etkisiyle Stoxx Europe 600 yüzde 0,8 düşüşle kapandı

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Avrupa borsaları Fransa'da şiddetlenen ve bazı Avrupa ülkelerine de yayılan protestoların etkisiyle haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 değer kaybederek 639,56 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,55 düşüşle 49.086,27 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,18 azalışla 25.319,77 puandan ve İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 10.764,69 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,11 değer kaybederek 7.868,05 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26'da yüzde 0,267 düşüşle 1,121 seviyesinden işlem gördü.

Fransa'da hafta sonu şiddeti artan kitlesel protestolar Avrupa borsalarına negatif yansıyor. Protestolar İspanya ve İtalya dahil bazı Avrupa ülkelerine de yayıldı.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi belirsizliği artıran olaylar, Fransız devlet tahvilleri üzerinde önemli bir baskı oluşturarak tahvil faizlerinin yeniden yükselmesine yol açtı. Ülkenin önde gelen bankalarının hisselerinde kayıplar görüldü.

Kaynak: AA