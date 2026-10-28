Fransa'da protestolar şehir merkezlerinde mağaza satışlarını yüzde 80 düşürdü

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Fransa genelinde devam eden kitlesel protestolar ve beraberindeki şiddet olayları alışverişlere olumsuz etki ederken protestolardan etkilenen şehir merkezlerindeki mağazaların satışlarının da yüzde 80 gerilediği bildirildi.

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (CCI France) tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin güvenlik endişesiyle merkezlerden uzak durmasının perakendecileri doğrudan etkilediği belirtildi. Eylemlerden etkilenen şehir merkezlerindeki mağazaların cirolarında yüzde 80 düşüş görüldüğü kaydedildi.

CCI France Başkanı Alain Di Crescenzo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, perakende sektörünün yıllık cirosunun yüzde 40'ının kasım ve aralık aylarında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Eylemlerin sürmesinin sektör için yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurgulayan Di Crescenzo, ticari faaliyetlerin korunması adına yıl sonuna kadar şehir merkezlerinde gösterilerin yasaklanması çağrısında bulundu.

2 bin 500'den fazla iş yeri hasar gördü

Fransa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği verilerine göre, son iki cumartesi günü meydana gelen ayaklanmalarda ülke genelinde 2 bin 500'den fazla iş yeri zarar gördü.

Özellikle 17 Ekim'deki olaylarda 1161 mağaza, yağma ve kundaklama nedeniyle ağır hasar aldı.

Şiddet eylemlerinden en fazla zarar gören yerleşim yeri ise liman kenti Marsilya oldu. Kentte hasar tespit edilen 527 mağazanın 331'i tahrip edilirken 128'i tamamen yağmalandı.

Esnaf vitrinleri ahşap panellerle kapattı

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylül ortasında başlattığı eylemler, kısa sürede hükümetin ekonomi politikalarına karşı geniş çaplı kitlesel protestolara dönüştü.

Başkent Paris başta olmak üzere pek çok kentte esnaf, 24 Ekim Cumartesi günkü eylemler öncesinde vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak önlem aldı.

30-31 Ekim günleri için yeni protesto çağrılarının yapılması nedeniyle birçok işletmenin bu koruyucu barikatları sökmediği gözlendi.

Bazı caddelerde mağazaların sadece giriş kapıları açık tutulurken bariyerler yüzünden içerideki ürünler görünmez hale geldi.

Olayların büyümesi üzerine bazı şehirlerde iş yeri sahiplerinin, saldırganlara karşı kendilerini korumak amacıyla demir çubuk ve göz yaşartıcı gaz gibi araçlarla önlem aldığı bildirildi.

Bazı kentlerde ise aşırı sağcı gruplar ile holiganların, "iş yerlerini koruma" gerekçesiyle sokaklara çıktığı iddia edildi.

Söz konusu gruplar ile sol görüşlü protestocular arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı.

Kaynak: AA