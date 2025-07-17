Fotovoltaik Hücreler ve Devre Levhalarına İthalat Gümrük Gözetimi Getirildi

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Ticaret Bakanlığı, fotovoltaik hücreler ve devre levhalarının ithalatında kilogram başına 170 dolar gözetim uygulanacağını açıkladı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı ve 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Bazı fotovoltaik hücreler ile devre levhaları ithalatında kilogram başına 170 dolar gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücreler" ile "dope edilmiş silisyum (yalnız mavi devre levhaları)" ve "diğerleri (yalnız mavi devre levhaları)" başlıklı eşyaların ithalatında kilogram başına 85 dolar olan birim gümrük kıymeti 170 dolara çıkarıldı.

Tebliğler 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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