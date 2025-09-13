Forthing, Münih'teki IAA Mobility 2025 Fuarında Yeni Modellerini Tanıttı

Türkiye distribütörlüğünü Ulu Motor'un yaptığı Dongfeng Motor bünyesinde yer alan Forthing, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen "IAA Mobility 2025" otomobil fuarında yeni araç modellerini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni modellerin ön siparişlerinin, Avrupa pazarıyla birlikte Türkiye'de de açılması hedefleniyor.

Forthing, otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startuplar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025'te yer aldı.

Şirketin yeni modelleri, fuarda düzenlenen tanıtım etkinliğiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Avrupa tanıtımı yapılan modeller arasında sedan gövde tipindeki FORTHING S7 REEV (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araç) ve SUV modelleri olan M4 U-TOUR PHEV (Şarj Edilebilir Hibrit) ile U-TOUR V9 PHEV (Şarj Edilebilir Hibrit) yer aldı.