Driventure'dan mobilite platformu Vignetim'e yatırım

Ford Otosan'ın kurumsal girişim sermayesi şirketi Driventure, Avrupa'da dijital yol hizmetleri sunan mobilite platformu Vignetim'e yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Driventure, mobilite ekosistemini güçlendirme stratejisi kapsamında yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

Driventure, Vignetim'e gerçekleştirdiği yatırımla mobilite alanındaki yenilikçi çözümleri ekosistemine dahil ederek küresel ölçekteki etkinliğini artırmayı ve mobilitenin geleceğini şekillendiren girişimlerle değer yaratmayı hedefliyor.

Kurucu ortaklar Şevki Kocadağ, Dicle Temiz Mercan ve Hasan Eren Keskin tarafından hayata geçirilen Vignetim, araçla seyahat eden kullanıcılar için dijital yol hizmetlerini tek bir platformda bir araya getirerek sınır ötesi yolculuk deneyimini sadeleştirmeyi amaçlıyor.

Platform, "dijital vignette", otoyol ve köprü geçişleri, eSIM, seyahat sigortası ve çeşitli mobilite hizmetlerini tek noktadan sunarak kullanıcıların yolculuk öncesi ve sırasında ihtiyaç duyduğu tüm hizmetlere kolay erişim sağlıyor.

Avrupa'da mobilite deneyimini sadeleştiren çözüm

Vignetim, özellikle Avrupa'da ülkelere göre değişen otoyol ücretlendirme sistemlerinin yarattığı karmaşıklığı ortadan kaldırmayı planlıyor. Kullanıcılar platform üzerinden farklı ülkeler için gerekli dijital vignette işlemlerini gerçekleştirebilirken, mobil internet erişimi için eSIM satın alabiliyor ve seyahatleri boyunca ihtiyaç duyabilecekleri mobilite servislerine tek noktadan ulaşabiliyor. Bugüne kadar 500 binden fazla kullanıcıya ulaşan Vignetim, Avrupa mobilite ekosisteminde hem bireysel kullanıcılar hem de filo yönetimi tarafında büyümek için çalışmalar yürütüyor.

Vignetim, daha önce de Driventure tarafından yürütülen "Future of Mobility Hızlandırma Programı"na katılan girişimler arasında yer aldı. Program kapsamında mobilite ekosistemindeki şirketlerle işbirlikleri geliştiren girişim, ürün ve iş modeli tarafında kazanımlar elde etti.

Driventure, söz konusu yatırımda tek stratejik yatırımcı olarak yer alarak Vignetim'in mobilite alanındaki büyüme yolculuğuna katkı sağlamayı, Avrupa'daki büyümesini hızlandırmasını ve hizmet olarak mobilite (MaaS) yaklaşımıyla geliştirdiği yeni servisleri platformuna entegre etmesini hedefliyor.

Ford Otosan'ın inovasyon ve dönüşüm vizyonu doğrultusunda 2019'da hayata geçirdiği kurumsal girişim sermayesi şirketi Driventure, mobilite teknolojileri başta olmak üzere sürdürülebilirlik, yapay zeka, bağlantılı sistemler ve akıllı üretim gibi alanlarda erken aşama girişimleri destekliyor. Driventure, finansal destek sağlayan bir yatırımcı olmasının yanı sıra girişimlerin büyüme ve kurumsal işbirliği potansiyelini geliştiren, aynı zamanda Ford Otosan ve mobilite ekosistemiyle entegre olmasını da amaçlayan bir stratejik yatırımcı olarak konumlanıyor.

Driventure'ın yatırımları arasında Optiyol, Bluedot, Delivers.AI, Deepenai, Saha Robotics, Evreka, Robolaunch, Büyütech, AilBuild, YedT ve Vignetim yer alıyor.