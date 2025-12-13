Ford Otosan'ın "Gelecek Hayalim Zirvesi" çevrim içi gerçekleştirilecek

Haberler

Ford Otosan, kadınların STEM alanında güçlenmesini hedefleyen 'Gelecek Hayalim' projesi kapsamında 16 Aralık'ta çevrim içi 'Gelecek Hayalim Zirvesi'ni düzenleyecek. Zirvede teknoloji ve inovasyon odaklı kariyer stratejileri ele alınacak.

Ford Otosan'ın, kadınların STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında güçlenmesini hedefleyen "Gelecek Hayalim" projesi kapsamında "Gelecek Hayalim Zirvesi" düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kariyerin Ötesinde, Eşitlik Yolunda" temasıyla ikincisi bu yıl düzenlenecek Gelecek Hayalim Zirvesi, 16 Aralık, 14.00-16.00 arasında çevrim içi gerçekleştirilecek.

Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı katkılarıyla hayata geçirdiği Gelecek Hayalim projesi kapsamında, kadınların teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl mart ayında başlatılan ve ikinci yılında kapsamı genişletilen proje, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, çalışan kadınlar ve iş hayatına ara vermiş kadınlara yönelik eğitim, mentörlük ve kariyer destekleri sunuyor.

Kadınların STEM alanlarında daha aktif ve görünür olmalarını hedefleyen proje kapsamında bugüne kadar 45 binden fazla kadına ulaşılırken, 2026'ya kadar 100 bin kadının STEM alanlarında güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Mikado Impact yürütücülüğünde ve Coderspace desteğiyle hayata geçecek zirve, kariyerini yeniden tasarlamak, geleceğin yetkinliklerini anlamak ve eşitlik odağında ilham almak isteyen katılımcılar için kapsamlı bir buluşma alanı sunacak.

Geleceğin kariyerleri "Gelecek Hayalim Zirvesi"nde konuşulacak

Zirve programında, dönüşen iş dünyasında STEM rollerinin geleceği, genç yetenekler için kariyer ve kişisel marka stratejileri, teknoloji odaklı girişimcilik trendleri ve yeni nesil beceriler ele alınacak. Ford Otosan liderleri ve iş dünyasında başarılarıyla öne çıkan yöneticiler, kendi deneyimlerini ve içgörülerini katılımcılarla paylaşacak.

Çevrimiçi olarak düzenlenecek Gelecek Hayalim Zirvesi, teknoloji ve inovasyon dünyasında kariyer yolunu güçlendirmek isteyen herkesin katılımına açık olacak.

Program kapsamında Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, "Geleceğin İş Dünyasında STEM Rolleri ve Yeteneğin Evrimi" başlıklı konuşmasında teknolojinin kariyerler üzerindeki etkisini değerlendirecek.

"STEM'de Geleceğini Tasarla: Kişisel Marka ve Kariyer Stratejisi" başlıklı panelde ise Ford Otosan Kültür ve İnsan Deneyimi Lideri Gülçin Haktanır ile TürkTraktör Endüstri İlişkileri ve Çalışan Operasyonları Ürün Sahibi Pınar Işık Yılmaz, genç yeteneklere yönelik kariyer planlaması ve kişisel marka oluşturma konularını ele alacak.

Teknoloji ve girişimcilik odağındaki oturumda da Driventure Lideri İlknur İlkyaz Gül, Ford Otosan Akıllı Hareketlilik ve Büyüme Lideri Erhan Köseoğlu ile Ford Otosan Araç Donanım Lideri Canalp Gündoğdu, yeni nesil iş fikirleri ve büyüme fırsatlarını değerlendirecek.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
