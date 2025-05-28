Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor

Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
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Ford Motor, 2021-2025 yılları arasında üretilen bazı araçlarındaki geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon aracı geri çağıracağını duyurdu.

ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 1,1 milyon aracını geri çağırıyor.

FORD GERİ GÖRÜŞ KAMERA SİSTEMİNDE SIKINTI TESPİT ETTİ

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdığı bildirildi. Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.

1 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞIRILACAK

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 1 milyon 75 bin 299 olduğu aktarıldı.

Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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