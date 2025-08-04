FLO Group Yurt Dışı Satış Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Bayrak Atandı

FLO Group Yurt Dışı Satış Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erkan Bayrak atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çok kanallı, çok markalı, müşteriyi ve teknolojiyi merkeze koyan iş modelini sürdüren şirket, ilgili atamayı uluslararası operasyonlarını daha etkili ve verimli yönetmek için gerçekleştirdi.

FLO Group'un yurt dışı operasyonlarını yöneterek strateji ve hedeflerine paralel olarak satış hacmiyle verimliliğini artıracak stratejiler geliştirecek Bayrak, ayrıca satış, hizmet, rakip ve sektör analizleri gerçekleştirecek, yurt dışı büyüme için gerekli aksiyonları belirleyecek.

Bayrak ayrıca FLO Group markalarının penetrasyonunu yaygınlaştırarak mağaza açılışlarında gerekli operasyonel süreçleri ve iş planlarını yönetecek, yurt dışı toptan satış operasyonları, satış ekibinin verimliliği ve satış alanındaki yeni trendleri de takip ederek şirket stratejilerine entegre edecek.

Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Bayrak, kariyerine LC Waikiki'de başladı. LC Waikiki'nin yurt dışı açılımında görev alan Bayrak, operasyonların kurulması ve farklı ülkelerde yaygınlaştırılmasında önemli sorumluluklar üstlendi.

Bayrak, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika'da birçok ülkede görev yaptıktan sonra Global Franchise Operasyonları Direktörü olarak 35'i aşkın ülkede 180'den fazla mağazayı ve 25'ten fazla franchise ortağını yönetti.

Perakende sektöründe 2002'den bu yana farklı pozisyonlarda görev alan Bayrak, uluslararası perakende operasyonlarında da önemli sorumluluklar üstlendi. Bayrak, farklı ülkelerdeki mağazaların yönetimi ve franchise ortaklarıyla işbirliği konularında başarılı projelere imza attı.