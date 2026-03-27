FKB Ekonomik Görünüm Endeksi şubatta 101,08 puana yükseldi

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), şubatta bir önceki aya göre 0,38 puan artarak 101,08 puana yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB), İstanbul Üniversitesi ile hazırladığı FKB-EGE'nin mart ayı bülteni yayımlandı.

Buna göre, endeks, şubatta gerçekleşen veriler çerçevesinde dengeli seyrini sürdürürken, marta ilişkin beklentiler enflasyon, büyüme, kur ve faiz göstergelerinde temkinli bir makro çerçeveye işaret etti.

Aralık 2025'te 102,52 puan olan endeks, yeni yıla 100,7 puanla başlamasının ardından şubatta yeniden yukarı yönlü hareket sergiledi. Geçen yılın aynı dönemine göre endekste yaşanan 0,4 puanlık sınırlı artış, ekonomik aktivitede dengelenme eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

Endeksin genel görünümü, önceki aylarda gözlenen düşüşlerin artışlarla telafi edildiğini ve göstergelerin belirli bir bant aralığında hareket etmeyi sürdürdüğünü ortaya koyarken, banka dışı finans sektörlerinde kontrollü bir dengelenme sürecine işaret etti.

Enflasyon beklentilerinde uzun vadede dengeli görünüm

Mart Ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi sonuçlarına göre, aylık yüzde 2,58 olarak ölçülen enflasyon beklentisinin, bu yıl sonu için yüzde 26,49, 2027 sonu için ise yüzde 20,51 seviyesinde olması öngörülüyor.

Enflasyon beklentilerinde kısa vadede dalgalı seyir gözlenirken, yıl sonuna ilişkin beklentilerin daha istikrarlı bir patika izlediği görülüyor. Para politikası duruşunun beklentiler üzerindeki etkisi devam ediyor.

Büyüme tarafında ise katılımcıların 2026 yıl sonu için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5, 2027 beklentisi ise yüzde 3,75 olarak ölçüldü. Bu oranlar, ekonomik aktivitenin kontrollü bir büyüme patikasında ilerlediğine işaret ederken, önceki dönemlere kıyasla daha dengeli bir görünüm sunuyor.

Döviz kuru beklentileri

Döviz kuru beklentileri incelendiğinde, dolar/TL'nin mart sonunda 44,53, 2026 sonunda 51,57, 2027 sonunda ise 58,91 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yıl sonu projeksiyonları dikkate alındığında Türk lirasında değer kaybı beklentisinin sınırlı bir eğilim sergilediği görülüyor. Kur beklentilerindeki bu görünüm, makroekonomik dengelenme süreci ve risk algısındaki gelişmelerle birlikte değerlendiriliyor.

Faiz tarafında ise kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisi yüzde 41,62 seviyesinde oluşurken, sektör temsilcilerinin beklentilerinde genel olarak temkinli bir denge ve kontrollü bir iyimserlik öne çıkıyor.

"Makroekonomik göstergelere yönelik iyimserlik sürüyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin akademik danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endeksin şubatta sergilediği toparlanmanın ekonomideki dengelenme sürecinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Şeker, "Makroekonomik göstergelere yönelik iyimserlik sürüyor. Faiz ve döviz kuruna dair beklentiler ise bu olumlu tabloyu sınırlandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.