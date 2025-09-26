FKB Ekonomik Görünüm Endeksi Ağustosta Geriledi

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE), ağustosta bir önceki aya göre 0,32 puan azalarak 100,33'e geriledi.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile hazırladığı FKB-EGE'nin eylül ayı bülteni yayımlandı.

Bültene göre, finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektöre ait 132 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB'nin ağustos ayı endeksi ve eylül ayı beklenti anketi verilerinde, orta-uzun vadede uygulanan para politikası duruşunun enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği ve enflasyon beklentilerinin durağan istikrarlı bir patikaya oturduğu görüldü.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi eylül ayı sonuçlarına göre, eylül ayı enflasyon beklentisi 2,08 olarak tahmin edildi. Endeksin değişim trendine bakıldığında, 2024 yılının son 6 aylık döneminde (Ağustos ayı hariç) artış yönünde bir eğilim görülürken, Ocak 2025'te 3,09 puanlık azalış gerçekleşti.

Şubat 2025'te endeks yeniden yükselişe geçip, 2,78 puan artarak 100,68 değerine, mart ayında da 0,77 puan artarak 101,45 değerine ulaştı. Nisan ayında ise 0,70 puan azalarak 100,75 değerine geriledi.

Mayıs ayında 0,79 puan artışla 101,54 değerine yükselen endeks, haziran ayında 0,79 puan azalarak 100,75, temmuz ayında ise 0,10 puan azalarak 100,65 değerini gördü. Endeks son olarak, ağustos ayındaki 0,32 puan azalışla 100,33 değerine geriledi.

Endeksin ağustos ayı değeri, 2024 yılının en yüksek değerinin gözlendiği aralık değeri olan 100,99'un altında, 2024 yılı ortalaması olan 99,34'ün üzerinde ve bu yılın ilk 6 ayının ortalaması olan 100,51'in altında yer aldı.

Endeks değerleri 2025 yılında ortalama bir değer etrafında küçük dalgalanmalar gösteriyor

Endeksin genel seyrinden, azalış yaşanan ayların artış gözlemlenen aylar ile telafi edildiği ve endeks değerlerinin 2025 yılında ortalama bir değer etrafında küçük dalgalanmalar gösterdiği tespit edildi.

Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden faktoring endeksi Ağustos 2025'te bir önceki aya göre 0,31 puan azalarak 100,66 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan finansal kiralama endeksi 0,09 puan azalarak 104,15 ve finansman endeksi ise 0,58 puan azalarak 96,16 değerini gördü.

FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi eylül ayı sonuçları çerçevesinde katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, yıl sonu için eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 0,23 puan artarak yüzde 3,12 ve 2026 yıl sonu için yüzde 0,09 artarak yüzde 3,60 oldu.

Aynı yıllar için OVP'nin sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,8 ile IMF'nin sırasıyla yüzde 3 ve 3,3 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında; katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu ve 2026 yıl sonu için OVP öngörüsünün altında ancak IMF öngörüsünün üzerinde oldu.

Endeks değerinin 100 puanın üzerinde kalması genel seyirdeki istikrarın sürdüğünü gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Endeksi Akademik Danışmanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin eylül ayında sınırlı bir gerileme göstermesine rağmen endeks değerinin 100 puanın üzerinde kalmasının, genel seyirdeki istikrarın sürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

Şeker, enflasyon beklentilerinin durağan bir eğilim sergilemesi ve büyüme tahminlerinin IMF öngörülerinin üzerinde gerçekleşmesinin, ekonomik görünüm açısından temkinli de olsa iyimser bir perspektife işaret ettiğini belirterek, endeksin dalgalı ancak önemli sapmalar içermeyen hareketinin, makroekonomik görünümde dengeli bir tablonun oluştuğunu desteklediğini ifade etti.