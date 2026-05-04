Fiyat artışları

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), nisanda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42, imalatta yüzde 30,36, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 ve su temininde yüzde 38,26 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,48 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42, imalatta yüzde 30,36, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 ve su temininde yüzde 38,26 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 26,49, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 33,15 ve sermaye mallarında yüzde 24,7 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,84, imalatta yüzde 3,59 ve su temininde yüzde 2,02 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 3,62, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48, enerjide yüzde 4,84 ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış kaydedildi.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 9,84 40,42 İmalat 3,59 30,36 Elektrik, gaz, buhar -4,96 7,19 Su temini 2,02 38,26

(Sürecek)