Haberler

Fiyat artışları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yİ-ÜFE nisanda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42, imalatta yüzde 30,36, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 ve su temininde yüzde 38,26 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), nisanda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42, imalatta yüzde 30,36, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 ve su temininde yüzde 38,26 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,48 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42, imalatta yüzde 30,36, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 ve su temininde yüzde 38,26 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 26,49, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 33,15 ve sermaye mallarında yüzde 24,7 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,84, imalatta yüzde 3,59 ve su temininde yüzde 2,02 artış olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 3,62, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48, enerjide yüzde 4,84 ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış kaydedildi.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı9,8440,42
İmalat3,5930,36
Elektrik, gaz, buhar-4,967,19
Su temini2,0238,26
(Sürecek)

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü