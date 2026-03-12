First Quantum Çayeli Bakır'ın satışı için Cengiz Holding ile söz kesti
First Quantum Minerals Ltd., Türkiye'deki iştiraki Çayeli Bakır İşletmeleri'ni Cengiz Holding'e 340 milyon ABD doları karşılığında satmak için ön anlaşma yaptı. Cengiz Holding, satın alma bedelinin bir kısmını işlem sırasında peşin ödeyecek.
First Quantum Minerals Ltd. (First Quantum), yüzde 100 hissedarı olduğu Türkiye'deki iştiraki Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin (Çayeli Bakır) Cengiz Holding'e satışı konusunda bir ön anlaşma yaptığını duyurdu.
Konuyla ilgili Çayeli Bakır İşletmeleri'nden yapılan açıklamada "İşlem şartlarına göre Cengiz Holding, belirli satış düzenlemelerine tabi olmak üzere, Çayeli Bakır'ı 340 milyon ABD doları nakit satın alma bedeli karşılığında devralacaktır. Cengiz Holding, işlemin duyurulmasıyla eş zamanlı olarak, işlemin kapanışı sırasında satın alma bedelinden mahsup edilmek üzere, 50 milyon ABD doları tutarında bir avans ödemesi yapacaktır" denildi.
First Quantum CEO'su Tristan Pascall, konuyla ilgili olarak "First Quantum bünyesindeki Çayeli Bakır, 10 yılı aşkın bir süredir, çalışanlarının özverisi ve güçlü bir İSG ve işletme kültürü sayesinde başarılı bir performans göstermektedir. Bu satış ise First Quantum'un temel stratejik önceliklerine odaklanabilmek için portföyünü sadeleştirme yaklaşımını yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu. - RİZE