Haberler

First Quantum Çayeli Bakır'ın satışı için Cengiz Holding ile söz kesti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

First Quantum Minerals Ltd., Türkiye'deki iştiraki Çayeli Bakır İşletmeleri'ni Cengiz Holding'e 340 milyon ABD doları karşılığında satmak için ön anlaşma yaptı. Cengiz Holding, satın alma bedelinin bir kısmını işlem sırasında peşin ödeyecek.

First Quantum Minerals Ltd. (First Quantum), yüzde 100 hissedarı olduğu Türkiye'deki iştiraki Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin (Çayeli Bakır) Cengiz Holding'e satışı konusunda bir ön anlaşma yaptığını duyurdu.

Konuyla ilgili Çayeli Bakır İşletmeleri'nden yapılan açıklamada "İşlem şartlarına göre Cengiz Holding, belirli satış düzenlemelerine tabi olmak üzere, Çayeli Bakır'ı 340 milyon ABD doları nakit satın alma bedeli karşılığında devralacaktır. Cengiz Holding, işlemin duyurulmasıyla eş zamanlı olarak, işlemin kapanışı sırasında satın alma bedelinden mahsup edilmek üzere, 50 milyon ABD doları tutarında bir avans ödemesi yapacaktır" denildi.

First Quantum CEO'su Tristan Pascall, konuyla ilgili olarak "First Quantum bünyesindeki Çayeli Bakır, 10 yılı aşkın bir süredir, çalışanlarının özverisi ve güçlü bir İSG ve işletme kültürü sayesinde başarılı bir performans göstermektedir. Bu satış ise First Quantum'un temel stratejik önceliklerine odaklanabilmek için portföyünü sadeleştirme yaklaşımını yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti