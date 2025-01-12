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Fırın Devralan İşverenin Şok İfşası: 15 Yılın Maaşı İsteniyor

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Bursa'da fırın devralan Adem Aydın, 15 yıldır sigortasız çalışan bir işçinin 5 ekmek karşılığı temizlik yaptığını ve mahkeme aracılığıyla maaş, sigorta primi ve tazminat talep ettiğini öğrendi. İşletme devralanların dikkat etmesi gereken koşullara vurgu yapıldı.

15 yıldır günde 5 ekmek karşılığı çalışan kadından işverene soğuk duş

Hiç tanımadığı birinin patronu oldu, 15 yıllık sigorta primi, maaş ve tazminat ödeyebilir

Devraldığı işletmede hayatının şokunu yaşadı

İşletme devralanlar dikkat

BURSA - Bursa'da bir fırın devralan Adem Aydın, 2 ay sonra eline aldığı mahkeme kararıyla hayatının şokunu yaşadı. Devraldığı fırında 8 kişi çalışırken, 15 yıldır sigortasız ve günde 5 ekmek karşılığı çalışan bir işçinin daha olduğunu, kendisinden 15 yılın maaşı, sigorta primi ve tazminatını istediğini öğrendi.

Bursa'da yaşayan Adem Aydın, 2013 yılında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir fırını devraldı. 53 yaşındaki Aydın, devraldığı fırında 8 kişi çalışırken 2 ay sonra gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı. Fırının eski işletmecisinin döneminde 15 yıl boyunca 5 ekmek karşılığında sabahları 1 saat temizlik yapan çalışan, yeni işletmeciyi sigortasız çalıştırmakla suçlayarak 15 yıllık primlerinin, maaşının ve tazminatının ödenmesini talep etti.

Çalışanın sabah saatlerinde geldiğini ve işletmeyi devraldıktan sonra kendisini hiç görmediği söyleyen Adem Aydın, böyle bir çalışanın varlığını kendisine gelen mahkeme kağıdıyla öğrendiğini belirtti.

"Elimizde bir enkaz kaldı"

Mahkeme kağıdını eline aldığında şok geçirdiğini belirten 12 yıllık fırıncı Adem Aydın, " 2013 yılında bu fırını devraldım. Burada 8 kişi çalışıyordu. Devraldıktan 2 ay sonra elimize bir mahkeme kağıdı geldi. Burada bir kişi daha 15 yıldır sigortasız şekilde çalışıyormuş. Sabahları gelip 1 saat temizlik yapıyormuş, karşılığında da 5 ekmek alıyormuş. Tabi biz bunu mahkeme kağıdı gelince öğrendik. Sigortasız çalıştığı için dava açmış, 15 yıllık çalışmasının karşılığını, sigortasını ve tazminatını talep etmiş. Biz de avukatımız ile birlikte itiraz sürecini başlattık. Elimde bir enkaz kaldı, eğer mahkeme aleyhimize hükmederse 1 milyon liraya yakın ödeme yapmak zorunda kalabiliriz" şeklinde konuştu.

"Bir işyeri alırken kimlerin çalıştığına dikkat edin"

Müvekkilinin başına gelen olayın daha önce bir emsali olmadığını, işverenlerin bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Pöge, "Müvekkilim burayı 2013 yılında devralıyor. Devralırken burada 8 kişi çalışıyor ve başka da bir kişi görülmüyor. Daha sonra öğreniyor ki sabahları 1 saat etrafı temizlemek için gelen bir kadın varmış ve bu kadın da 15 yıldır burada çalışıyormuş. Fakat bu sabahları 1 saatlik bir çalışma olduğu için müvekkilimin görme şansı yok. Sabah 5'te geliyor 6'da gidiyor. Diğer vakitlerinde de sigortalı çalıştığı başka işine gidiyor. Burada önemli olan konu bir iş yerini devralırken orada çalışanların kim olduğunu bilmenin yanında aynı zamanda başkaları da var mı bunları öğrenmemiz lazım. Yoksa 15 yıllık bir sürecin bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz. Açtığımız karşı davayla mahkeme, çalışanın tam zamanlı olmadığı için 15 yıl talep edilen ödemeyi 8 yıl üzerinden değerlendirdi. 8 yılın ücreti, sigorta pirimi ve tazminat ödemek durumunda kalabiliriz. Burada kamuoyunun bilmesi gereken husus bir iş yerini alırken sizinle kimlerin çalıştığına çok dikkat edin. Gizliden çalışan veya ekmek gibi ürün karşılığı çalışan kişiler olabilir. Bunun gibi her sektörün kendine özel durumları olabilir. Yoksa tanımadığınız birinin işvereni olursunuz ve bunun bedelini çok ağır şekilde ödersiniz" ifadelerini kullandı.

Fırın Devralan İşverenin Şok İfşası: 15 Yılın Maaşı İsteniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Ekonomi
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