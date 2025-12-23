Haberler

Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Malatya Valisi Seddar Yavuz oldu

Malatya'da düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısında, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlık görevini Malatya Valisi Seddar Yavuz'a devretti. Toplantıda bölgesel ekonomi ve kalkınma yatırımlarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Malatya'da düzenlenen Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) aralık ayı yönetim kurulu toplantısında Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yönetim kurulu başkanlık görevini Malatya Valisi Seddar Yavuz'a devretti.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında konuşan Elazığ Valisi ve FKA Yönetim Kurulu Başkanı Numan Hatipoğlu, Ajans olarak sosyal kapsayıcılığı güçlü, kaynakları verimli kullanan ve dirençli bir bölgesel ekonomi oluşturulması amacı gösteren küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerinin sanayi, turizm ve kırsal kalkınma yatırımlarını destekledikleri söyledi.

Bu yılki 28 milyon bütçenin değerlendirme süresinin tamamlandığını belirten Hatipoğlu, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu ve coğrafi potansiyelleri, atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi ile istihdam potansiyeli gibi kriterler çerçevesinde Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulandığını bildirdi.

Hatipoğlu, bu gün itibarıyla yürütmekte olduğu Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Dönem Başkanlığı görevinin sona erdiğini ve görevi Malatya Valisi Seddar Yavuz'a devrettiğini sözlerine ekledi.

Hatipoğlu, daha önce görevi devraldığı Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'ya plaket verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da görevi devraldığı Hatipoğlu'na plaket takdim etti.

