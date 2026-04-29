Finlandiyalı asansör üreticisi Kone, Alman rakibi TK Elevator'ı 20 milyar avroya satın alıyor

Finlandiyalı asansör üreticisi Kone, Alman rakibi TK Elevator'ı (TKE) 29,4 milyar avro bedelle satın almak üzere anlaştığını açıkladı.

Kone'den yapılan açıklamaya göre, TK Elevator'ın mevcut sahipleri olan finans yatırımcıları Advent ve Cinven, Kone'nin 29,4 milyar avroluk satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşma kapsamında Advent ve Cinven, 5 milyar avro nakit ödemenin yanı sıra Kone'den 15,2 milyar avro değerinde hisse alacak. Bu hisse takasıyla birlikte iki yatırımcı, birleşme sonucu oluşacak yeni yapının yaklaşık üçte bir hissesine sahip olacak.

Satın alma anlaşması uyarınca Kone, TK Elevator'ın mevcut borçlarını da üstlenecek.

Bu birleşme sonrası Finlandiyalı grubun yıllık cirosunun iki katına çıkarak 20 milyar avroyu aşması, toplam istihdamının ise 100 bin kişiye ulaşması öngörülüyor.

Söz konusu satın almanın gerekli izinlerin ardından 2027'nin ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Alman sanayi şirketi Thyssenkrupp, 2020 yılında 17,2 milyar avroya finans yatırımcılarına devrettiği TK Elevator'daki yüzde 16'lık dolaylı payını korumaya devam ediyor.

TK Elevator, 2020'de Thyssenkrupp bünyesinden ayrıldığında Kone, finans yatırımcısı CVC ile ortak teklif vermiş ancak ihale sürecini Advent ve Cinven konsorsiyumuna kaybetmişti.

Borsada son bir yılda yüzde 4,6 değer kazanan ve piyasa değeri yaklaşık 29,8 milyar avro olan Kone'nin kontrolü, oy haklarının yüzde 50'sinden fazlasını elinde bulunduran Finlandiyalı milyarder Antti Herlin'de bulunuyor.

Dünya genelinde 50 binden fazla çalışanı olan TK Elevator, 2024/2025 mali yılında yaklaşık 9,2 milyar avro ciro elde etmişti. Şirket, 2021 yılında Kone'nin Kanada'daki servis birimini satın alarak pazar payını genişletmişti.