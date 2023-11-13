Finike Hali'nde yeni sezon başladı

Finike'de hal sezonunun açılışı dolayısıyla hal esnaflarıyla bir ataya gelen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni sezonun tüm esnaflara hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, "Önümüzdeki günlerde halin çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek" dedi.

Finike'de hal sezonunun açılışı dolayısıyla hal esnaflarıyla bir ataya gelen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yeni sezonun tüm esnaflara hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, "Önümüzdeki günlerde halin çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek" dedi.

Antalya'nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Finike Hali'nde esnafla bir araya gelen Geyikçi, sorunları, çözüm önerilerini ve talepleri dinledi.

Finike'nin tarımsal üretim konusunda Türkiye'nin en önemli markalarından biri olduğunu dile getiren Geyikçi, "Yeni sezon umuyorum komisyoncularımız, tüccarlarımız, müstahsil ve tüm esnafımız için kazanç ve bereketli olur. Sizler gibi uzun yıllar boyu bu işi yaptım. Zorluklarını çok yakından biliyorum. Hal ilçe ekonomimizin en önemli merkezi durumunda. Halin gelişmesi ve ilerlemesi ilçe ekonomimizin büyümesini ve gelişmesini sağlar. Bu açıdan talepleriniz bizler için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

"Ekonomik dengesizlik hal esnafını zorluyor"

Ülkenin yaşadığı ekonomik sorunların hale de yansıdığını ifade eden Mustafa Geyikçi, "2023-2024 hal sezonu umarım tüm esnafımız için çok iyi geçecek. İçinde bulunduğumuz ekonomik dengesizlik hal esnafımızı da çok zorluyor. Bunu yakından biliyorum. Bu dengesizliğin bir an önce son bulmasını diliyorum. Ekonomimizdeki kaos ortamı ilçe ekonomimizi de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Hal bizim ekonomimizin merkezi konumunda. Bu istikrarsız ortamda özveri ile çalışan hal esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Hal çevresinde düzenleme yapılacak"

Hal çevresinde çok kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarına başlayacaklarının altını çizen Geyikçi, "Finike Hali'mizin içi kadar dışını da düzenli bir hale getirerek burayı örnek bir yer yapacağız. Burada olan tüm dostlarımıza ilçemize kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum. Umuyorum bu değer ilerleyen günlerde artarak devam edecektir" diye konuştu.

Geyikçi'nin ardından söz alan FİNKOMDER Başkanı İsmail Karataş, hal esnafı olarak yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Geyikçi'nin, her zaman hal esnafına verdiği desteği yakından hissettiklerini de dile getiren Karataş, "Bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. - ANTALYA