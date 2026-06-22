Haberler

Fındıkta külleme, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı mücadele çağrısı

Fındıkta külleme, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı mücadele çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta verim ve kalite kaybına yol açan külleme hastalığı, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı ilaçlama çalışmalarının aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta verim ve kalite kaybına neden olan külleme hastalığı, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı ilaçlama çalışmalarının aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Fındık üretiminde önemli kayıplara yol açan külleme hastalığı, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı üreticilerin kimyasal mücadelesi devam ediyor. Özellikle ilkbahar döneminde etkisini artıran ve sezon boyunca görülebilen külleme hastalığı ile tomurcuk ve sürgünlerde zarara neden olan kozalak akarının, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ciddi verim kayıplarına yol açabileceği belirtiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta kahverengi kokarca, fındık kurdu ve külleme hastalığına karşı mücadele döneminde bulunulduğunu ifade etti. Küllemenin Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 7-8 yıl önce görülmeye başlandığını belirten Soydan, ziraat odaları ve tarım müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Soydan, "Şu anda bölgemizde külleme hastalığında azalma görülüyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz dönemde külleme hastalığının etkileri devam ediyor. Fındık yapraklarında oluşan beyaz tabaka nedeniyle fındıklarda çürümeler meydana gelebiliyor. Bu durum ciddi rekolte ve kalite kayıplarına neden oluyor. Üreticilerimiz artık ilaçlama yapılması gerektiğinin farkında. Yapılan ilaçlamaların büyük fayda sağladığını görüyoruz. Üreticilerimizin mücadeleyi bırakmamaları gerekiyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı

Kulisler yangın yeri! İşte Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

Adını tarihe yazdırdı! Ama çok kötü anlamda
Taşacak Bu Deniz'de yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti

Yaprak dökümü! Gezep'ten sonra bir isim daha veda etti
Yanlışlıkla tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Su diye kafasına dikti! 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Eski Belediye başkanından yanıt

Göğüs dekoltesi sosyal medyayı karıştırdı: Belediye başkanından yanıt
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza

Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza