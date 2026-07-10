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'Külleme' hastalığı fındıkta verim ve kaliteyi tehdit ediyor

'Külleme' hastalığı fındıkta verim ve kaliteyi tehdit ediyor
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Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretimini 13 yıldır etkileyen külleme hastalığı, kimyasal mücadeleye rağmen yeniden görülüyor. Uzmanlar, en etkili mücadelenin hastalık başlamadan yapılan ilaçlama olduğunu belirtiyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta rekolte ve kaliteyi 13 yıldır etkileyen külleme hastalığı, yapılan mücadelelere rağmen görülmeye devam ediyor.

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu fındık bitkisinin en önemli hastalıklarından biri olan külleme hastalığın, bölgede 13 yıldır etkisini gösteriyor. Havaların ısınması ile birlikte etkisi artan ve rekolte kayıplarına da neden olan hastalık ile kimyasal mücadelenin ciddi önem taşıdığı belirtiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yaklaşık 13 yıl önce başlayan külleme hastalığının ilk olarak sahil kesimlerinde görüldüğünü, gün geçtikçe orta kesimlerde etkili olduğunu söyledi. Külleme hastalığının görülmeye başladığı günden itibaren mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldığını ifade eden Soydan, üreticilerin de bu konuda mücadele verdiklerini kaydetti.

"İlaçlama yapılmayan alanlarda hastalık yeniden görülüyor"

Soydan, fındık bahçelerinde külleme hastalığı başlamadan önce kimyasal mücadele yapılması gerektiğini ifade ederek, "İklim yapısı nedeniyle sahil kesimlerde külleme hastalığı genelde oluyor. Yapraklarda başlayan hastalık çotanaklara ulaşarak zarar vermeye başlıyor. Mücadele yapılan yerlerde ise zamanla azalmalar oldu. İlaçlama yapılmayan alanlarda da yeniden hastalık görülüyor. Bununla ilgili üreticilerimiz hem fındık kurdu, hem kokarca hem de külleme ile ilgili ilaçlamayı yapıyorlar" dedi.

"En etkili mücadele hastalık başlamadan yapılan mücadeledir"

Fındıkta dökülme ve çürümelere neden olan külleme hastalığının rekolte ve gelir kayıplarına neden olduğunu aktaran Soydan, "Şu anda da mücadele yapılabilir ama en etkili mücadele yapraklar tam olgunlaşmadan ve külleme belirtisi olmadan yapılan mücadeledir" diye konuştu.

Külleme hastalığının fındığın yanı sıra birçok tarımsal üründe görüldüğünü aktaran Soydan, doğru mücadelenin önemli olduğunu da sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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