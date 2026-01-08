Haberler

Fındık ihracatındaki düşüş rekolte kaybına bağlandı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık ihracatında yaşanan yaklaşık %50’lik düşüşü rekolte kaybına bağlıyor. Üreticilerin elinde kalan fındık miktarının 100 bin tonun altında olduğunu ve yeni sezona stoksuz girileceğini belirtiyor. Karan, fındık fiyatlarında önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket beklediklerini ifade etti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık ihracatında yaşanan düşüşün temel nedeninin rekolte kaybı olduğunu belirterek ihracattaki gerilemenin yanlış algılanmaması gerektiğini söyledi.

Karan, fındık ihracatında yaklaşık yüzde 50 civarında bir düşüş yaşandığını ancak bunun önceki yıllarla kıyaslanmasının doğru olmadığını ifade ederek "İhracatımız düştü gibi bir algı oluşmamalı. Ürün azsa ihracatın azalması hayatın doğal akışına uygundur. Olmayan bir ürünü ihraç etme şansımız yok. Tahminlerimize göre üreticinin elinde 100 bin tonun altında fındık bulunuyor. Bu ürün de genellikle ekonomisi iyi olan, acelesi olmayan ya da istediği fiyatı bulamayan üreticinin elinde kalmış durumda. Türkiye genelinde stoklarda kalan fındık miktarı da 100 bin tonun çok üzerinde değildir. Sanayici ve manavlara üreticiden fındık gelmediğini, günlük alımların çok cüzi miktarlarda kaldığını görüyoruz. Köylere gittiğimizde fındık nakliyesiyle karşılaşmıyoruz. Bu da üreticinin elinde fındığın neredeyse tükendiğini gösteriyor" diye konuştu.

"Yeni fındık sezonuna stoksuz girilecek"

Türkiye'nin yeni fındık sezonuna neredeyse stoksuz gireceğini vurgulayan Karan, üreticilere çağrıda bulunarak "Bu yıl doğal bir afet yaşanmazsa üreticimizin bahçesine sahip çıkmasını, zamanında gübreleme ve ilaçlama yaparak üretimi artırmasını istiyoruz. Önümüzdeki yıl fındık fiyatlarının daha iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü dünyada fındık stoklarının sıfırlanacağı bir sezona giriyoruz. Yeniden stok oluşması ise birkaç yılı bulabilir. Fındık fiyatlarında önümüzdeki günlerde yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. 15 Ocak'tan sonra fiyatlarda bir ilerleme olacağını düşünüyoruz. Şu anda bir toparlanma söz konusu. 240 lira bandına kadar gerileyen fındık fiyatları yeniden 300 liranın üzerine çıkmaya başladı" dedi. - GİRESUN

