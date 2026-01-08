KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabır fındık ihracatını değerlendirdi Açıklaması

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde fındık ihracatı yapan firmaların ortaya koyduğu başarının değerli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'te en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 üye firmayı paylaştı.

Küresel ve bölgesel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Sabır, "Fındık piyasasında önemli dalgalanmaların yaşandığı ve zorlu rekabet koşullarının devam ettiği bir dönemde, üyelerimizin ortaya koyduğu bu başarı son derece değerli ve anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Sabır, açıklanan listede yer alan üyeler başta olmak üzere, fındık ihracatı gerçekleştiren her bir firmanın sadece kendi şirketleri adına değil, bölge ve ülke ekonomisi adına da önemli bir katma değer ürettiğinin altını çizdi.

İhracat performanslarıyla öne çıkan firmaların sektöre örnek teşkil ettiğini belirten Sabır, şunları kaydetti:

"İhracat performanslarıyla öne çıkan ilk 20 üyemizi gönülden tebrik ediyor, bu başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Karadeniz İhracatçı Birlikleri olarak, önümüzdeki dönemde de her platformda ihracatçılarımızın hakkını savunmaya, üyelerimizin yanında olmaya ve bölgemizin ile ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Açıklamada, 2025'te KFMİB üyesi en fazla fındık ihracatı yapan firmalara ilişkin bilgi verildi.