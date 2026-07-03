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Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 2,2 milyar doların üzerinde gelir sağladı

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Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 169 bin 480 ton fındık karşılığında 2 milyar 216 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre miktar ve gelirde düşüş yaşandı.

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 10 ayında 2,2 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2025-30 Haziran 2026 döneminde yurt dışına 2 milyar 216 milyon 121 bin 203 dolar karşılığında 169 bin 480 ton fındık satıldığı belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 276 bin 374 ton fındık ihracatından 2 milyar 268 milyon 655 bin 648 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
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