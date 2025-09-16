Fındık Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta fiyatlar yükselişini sürdürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarının 300 liranın üzerine çıktığını belirterek, üreticilerin büyük bölümünün bu durumdan memnun olduğunu söyledi.

Fındığın 310-320 lira bandına ulaştığını aktaran Soydan, "Üreticiler bu yıl acele etmedi, pazara sadece ihtiyacı kadar ürün indirdi. Şu anda fiyatlar 310-320 lira seviyelerinde ama bu rakam bile pazara yoğun şekilde fındık çekemedi. Yani tüm imkan üreticinin elinde" dedi.

Fiyatların geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soydan, "Fındığın önü açık. Şu seviyelerde durur ya da buralara kadar çıkar demek doğru olmaz. Ancak fiyatların birkaç günde bir artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Üreticinin beklentisi belki 400 liraları bulabilecek bir fiyat yönündedir" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin büyük çoğunluğunun memnun olduğunu vurgulayan Soydan, "Sezon başında 200 lira seviyelerinde olan fiyatlara rağmen üreticiler 'Bu sene fındık çıkar' diyordu. Biz de hep kontrollü şekilde pazara indirin, elinizde tutun dedik. Üretici de elinde tuttu ve şu anda fiyat yükseldi. Bugünkü fiyatlardan üreticilerimiz memnun diyebilirim. Ama yüksek kesimlerde zirai don nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilerimiz de var, bundan dolayı üzgünüz" şeklinde konuştu. - SAMSUN