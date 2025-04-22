Finansal Hizmetler Güven Endeksi Nisan 2025'te Yükseldi

(ANKARA) - Merkez Bankası verilerine göre Nisan 2025'te Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 7,4 puan artarak 177,7 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) nisan verilerini yayımladı. Buna göre Nisan 2025'te FHGE, bir önceki aya göre 7,4 puan artarak 177,7 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de güçlendi.

Yine, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi.

Son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla zayıfladığı, gelecek üç aydaki karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği dikkati çekti.

Nisan 2025'te NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre 64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe 8,4 puanlık artış, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve 66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri İçin Yardımcı

Faaliyetler sektörlerinde ise sırasıyla 6,8 ve 3,3 puanlık azalış kaydedildi.