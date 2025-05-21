Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mayıs'ta Düşüş Gösterdi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Mayıs'ta Düşüş Gösterdi
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Mayıs ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 9,2 puan azalarak 168,5 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriler, finansal sektördeki genel talep ve iş durumundaki beklentilerin zayıfladığını ortaya koydu.

Mayıs ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 9,2 puan azalış kaydederek 168,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verisini açıkladı. Mayıs ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

2025 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,2 puan azalış kaydederek 168,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, son üç aydaki iş durumu ile son üç aydaki hizmetlere olan talep olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de bir önceki aya göre zayıfladığı görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi.

2025 yılı Mayıs ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 10,4 ve 7,6 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 8,8 puanlık artış olduğu gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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