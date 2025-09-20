Feke'de Orman Köylülerine Destek Projesi

Feke'de orman köylülerinin yaşam kalitesini artırmak ve üretimi desteklemek adına Orman Genel Müdürlüğü tarafından 13 haneye destek verildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nce yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) kapsamında, Feke ilçesine bağlı 9 orman köyünde yaşayan 13 haneye hamur yoğurma makinesi, üzüm ve nar sıkma makinesi ile çapa makinesi hibe edildi. Makinelerin teslim törenine Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ile Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen katıldı.

Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz köyde üretimin arttırılması ve üreticilerin daha konforlu zamandan tasarruf ederek daha sağlıklı üretim yapabilmesi adına devlet desteği ile birlikte daha güçlü üreten bir ilçe olmak adına çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bölge Müdürlüğü tarafından verilen ORKÖY destekleri ile orman köylülerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, iklim değişikliğine uyumlu bir altyapının oluşturulması ve sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. - ADANA