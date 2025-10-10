Fed, Sanayi Üretimi Verilerini Yayınlayamayacak

ABD Merkez Bankası (Fed), sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranına ilişkin verilerin federal hükümetin kapanması nedeniyle planlandığı tarihte yayımlanamayacağını duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu verilerin yer aldığı raporun diğer kamu kurumlarından alınan çeşitli verileri içerdiği belirtildi.

Bu verilerin yayımlanmasının federal hükümetin kapanması nedeniyle geciktiği belirtilen açıklamada, bu nedenle sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranına ilişkin verilerin 17 Ekim'de planlandığı şekilde yayımlanamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, kaynak verilerin yayımlanma tarihleri belli olduktan sonra sanayi üretimi verilerinin yeni yayımlanma tarihinin duyurulacağı aktarıldı.