Fed, para politikasının yürütülmesini inceleyecek çalışma gruplarının liderlerini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), para politikasının yürütülmesini geliştirmek amacıyla oluşturulan 5 çalışma grubunun liderini ve hedeflerini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, çalışma grupları, para politikasının genel işleyişi açısından merkezi öneme sahip alanları inceleyecek.

İletişim, bilanço politikası, veri, verimlilik ve istihdam ile enflasyon çerçeveleri alanlarında oluşturulan bu gruplar, ekonomistler, iş dünyası liderleri ve eski merkez bankası yetkilileri gibi alanlarında uzman kurum dışı danışmanlarca ortaklaşa yönetilecek.

Fed çalışanlarının desteğiyle bağımsız şekilde faaliyet gösterecek gruplar, kanıtları izleme, açık geri bildirimde bulunma ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) için titizlikle hazırlanmış bulgular ortaya koyma görevini üstlenecek.

Fed'in politika değerlendirmelerini ve kararlarını belirsizlik ortamında nasıl ilettiğini inceleyecek İletişim Çalışma Grubu'nda, Washington Üniversitesi Foster İşletme Okulu Öğretim Görevlisi Peter Fisher, Brezilya Merkez Bankasının eski Başkanı Arminio Fraga ile İngiltere Merkez Bankasının eski Başkanı Mervyn King yer alacak.

Bankanın mevcut bilanço politikasının maliyetlerini, faydalarını ve kurumsal etkilerini değerlendirecek Bilanço Politikası Çalışma Grubu'nda, Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Karen Dynan, Hindistan Merkez Bankasının Eski Başkanı Raghuram Rajan ile eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jeremy Stein bulunacak.

Fed'in politika kararlarında kullandığı reel ekonomik göstergelerin kalitesini ve güncelliğini artırmaya odaklanacak Veri Çalışma Grubu'nda, Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü Raj Chetty, Walmart'ın eski Üst Yöneticisi Doug McMillon ile Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü Kevin Murphy görev yapacak.

Yapay zeka dahil yeni genel amaçlı teknolojilerin ekonomik etkilerini değerlendirecek Verimlilik ve İstihdam Çalışma Grubu'nda, Andreessen Horowitz'in Kurucu Ortağı Marc Andreessen, Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü Charles Jones ve Microsoft bünyesindeki Xbox Üst Yöneticisi Asha Sharma yer alacak.

Fed'in enflasyonun itici güçlerini nasıl ele aldığını ve bunlara nasıl yanıt verdiğini yeniden ele alacak Enflasyon Çerçeveleri Çalışma Grubu'nda, Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin eski Başkanı Greg Mankiw, Nobel ödüllü New York Üniversitesi Ekonomi Profesörü Thomas Sargent ve Uluslararası Ödemeler Bankasının (BIS) eski Ekonomik Danışmanı William White görev alacak.

Fed Başkanı Kevin Warsh, konuya ilişkin açıklamasında, bankanın fiyat istikrarı ve maksimum istihdamı sağlama kararlılığının sarsılmaz olduğunu vurguladı.

ABD ekonomisinin son nesil boyunca önemli ölçüde değiştiğini ve bu değişimin hiçbir zaman şu anda olduğu kadar belirgin olmadığını belirten Warsh, şunları kaydetti:

"Her çalışma grubu, politika yapıcıların kullandığı araç ve yöntemlerin, analitik araçların ve politika yaklaşımlarının iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini titizlikle değerlendirecek. Hedef çok net; Fed'in bu kritik dönemde hedeflerimize ulaşmak için en iyi konumda olmasını sağlamak."