FED, Kripto Para Denetim Programını Sona Erdiriyor
ABD Merkez Bankası, bankaların kripto para ve fintek sektörlerindeki yenilikçi faaliyetlerine yönelik özel denetim programını sona erdireceğini açıkladı. 2023'te başlatılan program sayesinde önemli bilgiler edinildiği belirtilerek, denetimlerin standart süreçlere aktarılacağı vurgulandı.

FED, bankaların kripto para ve fintek sektörlerindeki yenilikçi faaliyetlerini takip etmek için hayata geçirdiği özel denetim programını sona erdireceğini açıkladı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) tarafından yapılan açıklamada, 2023'te başlatılan denetim mektubunun iptal edileceği belirtildi. Açıklamada, Fed'in bankaların kripto ve fintek alanındaki faaliyetlerini izlemek için başlattığı program kapsamında bu faaliyetler, ilgili riskler ve bankaların risk yönetimi yaklaşımları hakkında önemli bilgiler edindiği vurgulandı.

Fed, bu bilgi birikiminin ve ilgili faaliyetlerin denetiminin, standart denetim süreçlerine yeniden dahil edileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
