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Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen gram altın, bin lirayı aştı

Ekonomi Haberleri

Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçen altının gram fiyatı, kritik seviye olan bin lirayı aştı. Gram altın şu sıralar bin 1 liradan işlem görüyor.

2 Kasım tarihinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamasıyla altında hareketlenme başladı. Fed, 75 baz puanlık artışla faizi yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına çekmiş ve böylece ABD'de faiz son 15 yılın zirvesine çıkmıştı.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bu hamlenin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. 980-985 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte bin lira sınırlarına kadar yükselmişti.

BİN LİRAYI AŞTI

Bugün bir kez daha atak yapan gram altın, kritik seviye olan bin lirayı aştı. Saat 20.20 itibarıyla altının gram fiyatı bin 1 liradan işlem görüyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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