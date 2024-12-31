Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milyonlar emekliye yapılacak zammı heyecanla beklerken, gazeteci Fatih Portakal kaç lira emekli maaşı aldığını açıkladı. Canlı yayında bir hesap yapan Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.

3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon oranları belli olacak. Milyonları etkileyecek kritik verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son altı aylık enflasyona göre alacakları zam da netleşecek. Milyonlar geri sayıma geçerken, emekli zammının yüzde 16-17, memur zammının ise yüzde 12-13 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

FATİH PORTAKAL MAAŞINI AÇIKLADI

Milyonlar yeni yıl zammının ne kadar olacağını merakla beklerken, gazeteci Fatih Portakal da ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı. Canlı yayında bir hesap yapan Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin" dedi.

14 MİLYON TL MAAŞ İDDİASI OLAY OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal'ın çalıştığı kanalda aylık maaşının 14 milyon lira seviyelerinde olduğu ve bunun da kanaldaki üst düzey isimleri rahatsız ettiğini öne sürülmüştü.

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
img

Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
img

Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Milletin vergisinden

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

bu ulkede boş meslekler en yüksek paraları alır ulke bu yuzden bu halde sistem adaletli değil ki Halk adaletli olsun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAkay Köşdere:

Sayın portakal sağlam prim yatırmış

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

arabasının benzinini karşılar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor
Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor

Son Dakika Haberleri

Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar! Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık? 31 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 31 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.