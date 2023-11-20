Faiz getirisi yükselince vatandaşın ilgisi arttı! TL mevduatlar 6,5 ayın zirvesinde

Yeni ekonomi yönetiminin attığı sadeleşme adımları ve Merkez'in seri faiz artırımlarıyla birlikte TL mevduatına ilgi arttı. Faizin 45'e kadar çıkması ve getiri oranının cazip hale gelmesiyle TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.

Merkez Bankası'nın faiz artırımları sonrası mevduat faizleri de yüzde 45'e kadar yükseldi. Yüksek faizlerle birlikte mevduata olan talep de arttı.

TL MEVDUATLARI 6,5 AYIN ZİRVESİNDE

Politika faizinde gerçekleşen artışlar ve sadeleşme adımlarıyla birlikte Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.

5 AYDA YÜZDE 40 ARTTI

BDDK verilerine göre, Türk Lirası mevduat haziran sonundan bu yana yüzde 40,3 oranında artış kaydetti. Ekonomi yönetiminin kur korumalı mevduattan standart Türk Lirası mevduata geçişi özendiren adımları yükselişte etkili oldu.