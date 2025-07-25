Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirerek %43'e çekti. Karar sonrası bankalarda mevduat faizleri %49'a kadar gerilerken, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi 35 bin 441 TL oldu.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekti. Piyasalarda 250-300 baz puanlık indirim beklentisi varken, karar beklentinin üst bandında gerçekleşti.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faiz oranlarında yeni düşüşler yaşandı.

Güncel en yüksek oranlar şu şekilde:

  • Odea Bank: %49,00
  • ING Bank: %49,00
  • TEB: %49,00
  • HSBC: %49,00
  • QNB: %48,00
  • Denizbank: %47,25
  • Akbank: %46,50
  • Garanti BBVA: %45,50
  • Ziraat Bankası: %44,00

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek %49,00 faiz oranı dikkate alındığında 1 milyon TL'nin 32 gün vadeli getirisi 35 bin 441 TL olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit

Türkiye'nin son hamlesi sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıoğuz:

konut ve tüketici kredi faizlerini aşağı çekin de millet biraz nefes alsın herkes gırtlağına kadar borç batağında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antik Mısır'da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı

Antik Mısır'da 5.000 yıl önce uygulanan tüyler ürpertici gömü ritüeli ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.