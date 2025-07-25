Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi
Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan indirerek %43'e çekti. Karar sonrası bankalarda mevduat faizleri %49'a kadar gerilerken, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi 35 bin 441 TL oldu.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekti. Piyasalarda 250-300 baz puanlık indirim beklentisi varken, karar beklentinin üst bandında gerçekleşti.
MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ
Faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faiz oranlarında yeni düşüşler yaşandı.
Güncel en yüksek oranlar şu şekilde:
- Odea Bank: %49,00
- ING Bank: %49,00
- TEB: %49,00
- HSBC: %49,00
- QNB: %48,00
- Denizbank: %47,25
- Akbank: %46,50
- Garanti BBVA: %45,50
- Ziraat Bankası: %44,00
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ
En yüksek %49,00 faiz oranı dikkate alındığında 1 milyon TL'nin 32 gün vadeli getirisi 35 bin 441 TL olarak hesaplanıyor.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi