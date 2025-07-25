Faiz düştü, rakam değişti! İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek %43,00 seviyesine çekti. Piyasalarda 250-300 baz puanlık indirim beklentisi varken, karar beklentinin üst bandında gerçekleşti.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Faiz indirimi sonrası bankalarda mevduat faiz oranlarında yeni düşüşler yaşandı.

Güncel en yüksek oranlar şu şekilde:

Odea Bank: %49,00

ING Bank: %49,00

TEB: %49,00

HSBC: %49,00

QNB: %48,00

Denizbank: %47,25

Akbank: %46,50

Garanti BBVA: %45,50

Ziraat Bankası: %44,00

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ

En yüksek %49,00 faiz oranı dikkate alındığında 1 milyon TL'nin 32 gün vadeli getirisi 35 bin 441 TL olarak hesaplanıyor.