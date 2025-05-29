Osman Gazi Platformu Karadeniz'deki Doğal Gaz Üretimini 2 Katına Çıkaracak

Osman Gazi Platformu Karadeniz'deki Doğal Gaz Üretimini 2 Katına Çıkaracak
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece ülkemizdeki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladık. İstanbul'un Fethi'ni, adım adım hayata geçirdiğimiz güçlü Türkiye vizyonumuzun basamaklarından biri olan 'enerji bağımsızlığı' hedefiyle, ülkemizin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçişiyle kutluyoruz. Ülkemize yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak olan Osman Gazi, Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na gidiyor. İstanbul Boğaz'ından geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi platformu, inşallah 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşacak. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak olan Osman Gazi, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerinde olacak. Osman Gazi yüzer doğal gaz üretim platformunda işlenen doğal gaz, 161 kilometrelik hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek. 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece ülkemizdeki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, engellemelere aldırmadan yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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